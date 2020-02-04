BM’den Türkiye ve Suriye’ye İdlib çağrısı

Guterres, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında,bölgesinde Suriye ve Türk orduları arasında yaşanan çatışmalara ilişkin soruya, “İdlib’deki gerilimle ilgili büyük endişemizi net bir şekilde dile getirdik ve çatışmalara son verilmesini talep ettik” dedi.

Suriye’deki krizin çözümünün askeri olmadığının altını çizen Guterres, “Çözümün sadece politik olduğunu defalarca söyledik” diye ekledi.

Suriye’deki durumun, Türk ordusu ve Suriye ordusunun birbirini bombaladığı bir hal almasından tedirgin olduklarını dile getiren Guterres, “Bu da krizin doğasında son derece endişe verici bir değişiklik” ifadesini kullandı.

Guterres, “Artan gerginlik kontrolden çıkmadan ısrarla tarafları, çatışmalara son verme ve insani yardımın ulaşması için tüm koşulları yaratmaya çağırıyorum” diye vurguladı.