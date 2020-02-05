BM: Libya’da Rus özel askeri şirket temsilcilerinin varlığını doğrulayamıyoruz

Guterres, bugünkü basın toplantısında, Libya’da “çeşitli silah türleri ve farklı ülkelerden paralı askerlerin uyruğuyla ilgili açıklamalar yapıldığını” söyledi.

Her bir silahın türünü doğrulama işiyle uğraşmadıklarını dile getiren Guterres, “Ama medyada, silahlar olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin insansız hava araçlarını sunduğu, Türkiye’nin asker gönderdiği, Sudan’dan paralı askerlerin olduğu, ayrıca Rus özel şirketten unsurların olduğu yönünde net haberler var” ifadelerini kullandı.

Guterres, “Kontrol mekanizmamız yok. Bunlar haberlerde bildiriliyor. Yaptırım komitesinden bu yönde aktif olmasını istedik” diye ekledi.