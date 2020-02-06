Demokrat Partili Lee, Iowa'daki seçim fiyaskosundan Rusya'yı sorumlu tuttu: FBI soruştursun

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Sheila Jackson Lee, Demokrat Parti'nin başkan adayını belirlemek için Iowa'da yapılan ön seçimlerin sonuçlarının bir türlü açıklanamaması nedeniyle yaşanan fiyaskodan Rusya'yı sorumlu tuttu ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) süreci soruşturmasını önerdi.

ABD'de Iowa'da başlayan ve sonuçlarının duyurulması geciktiği için tartışmalara neden olan Demokrat Parti'nin ilk ön seçimi, 3 Kasım 2020'deki seçimlere dokuz ay kala Demokratların 2016'daki seçim sürecinden bu yana öne sürdükleri Rusya iddialarını yeniden gündeme getirdi.

2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın baş başa görüşmesinin engellenmesini öngören bir tasarı sunarak adından söz ettiren Sheila Jackson Lee, dün Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada Demokrat Parti'ye Iowa'daki ön seçimin FBI tarafından soruşturulmasını önerdi.

Lee, "Iowalı Demokratların FBI'dan raporlama uygulamasındaki 'kodlama hatası' ile ilgili bir soruşturma yapmasını talep edeceğini umuyorum. Rusya'nın bu seçimde ve 2016 seçimiyle ilgili bazı seçimlerde dahli olduğuna inanıyorum" dedi.

‘Yabancı nüfuz operasyonları’

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi toplantısında FBI Direktörü Christopher Wray de bir sunum yaptı.

Demokratlar 'kodlama hatası' diyor

Wray, kriptolama işleminden organize suça kadar bir dizi unsura dikkat çektiği sunumundaancak dezenformasyon yaymak, nifak sokmak, yabancı ülkelerin siyasi ajandalarını öne çıkarmak ve demokratik kurumlara ve değerlere güveni derinden sarsmak amacıyla tasarlanan yabancı nüfuz operasyonlarına atıfta bulundu.

ABD'de Iowa'da başlayan ve sonuçlarının duyurulması geciktiği için tartışmalara neden olan ilk ön seçimde, Demokrat Parti, raporlama uygulamasındaki ‘kodlama hatası’ nedeniyle ancak üç gün sonra sonuçların yüzde 97'sini açıklayabildi.

Iowa eyaletinde pazartesi günü, parti toplantıları (caucus) usulü yapılan seçimlerde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’nin aday adayları yarışmıştı.

Cumhuriyetçi Parti’nin kazananı yüzde 97.1 ile Başkan Donald Trump olarak açıklanırken, Demokratlar ancak 19 saat sonra sonuçların yüzde 62'sini açıkladı.

Yazılım sorunu nedeniyle ön seçim sonuçlarının açıklanmasının gecikeceğinin ilan edilmesiyle ülkede tartışmalar başlarken, önce oyların yüzde 92'sinin sayıldığı bildirildi, ardından bu oran yüzde 97'ye çıkarıldı.