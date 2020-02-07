Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı geliştirilmesi için forum düzenliyor

Ghebreyesus, öncelikleri belirlemek ve uluslararası çabaları koordine etmek için küresel bir araştırma ve inovasyon forumu düzenleyeceklerini belirtti.

Ghebreyesus yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hala fazla bir şey bilmiyoruz. Gölgeyle mücadele ediyoruz. Doğru bir şekilde saldırmak için, virüsü ışığa çıkarmamız gerekiyor. Bu nedenle, 11-12 Şubat tarihlerinde araştırmalarda öncelikleri belirlemek ve uluslararası çabaları koordine etmek için küresel bir araştırma ve inovasyon forumu düzenleyeceğiz. Bu, hem gerçek hem de sanal olarak dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının buluştuğu bir toplantı olacak. Toplantının amacı, 2019-nCov’a karşı teşhis, aşı ve ilaçlar için etkili testlerin geliştirilmesini hızlandırmaktır.”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 6 Şubat itibariyle dünyada 28293 kişi yeni tür koronavirüs salgınına yakalandı. Çin’deki 28068 hastadan 564’ü hayatını kaybetti. Çin dışında 24 ülkede daha görülen salgına 225 kişi yakalandı, bunlardan biri hayatını kaybetti.