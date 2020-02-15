56. Münih Güvenlik Konferansı devam ediyor: Ana tema 'Batısızlık'

Münih’teki Bayerischer Hof Oteli’nde yarına kadar sürecek konferansın bu yılki teması 'Batısızlık-Westlessness' oldu. ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilimler, ABD’nin İran’a dönük müdahaleleri, Almanya’nın silah ticareti faaliyetleri ve diğer ülkeler arasında yapılan bölgesel işbirlikler de kapsamlı bir şekilde konferans boyunca enine boyuna ele alınıyor.

Konferansta, 'Küresel Sorunlar için Küresel Çözümler - 2020’de Çok Taraflılığı Savunma Gerekliliği?' ve 'İklim ve Güvenlik' başlıklı etkinlikler halka açık yapılırken 'Uluslararası ilişkilerde teknoloji ve ticaretin önemi', 'Kuzey Kutbu’nda güvenlik sorunları', 'Uluslararası güvenlik', 'Sağlık, enerji, teknoloji' konulu yan etkinlikler de planlandı.

'AB yayılması'

Ayrıca, Avrupa’nın kendi önündeki görevlerin nasıl üstesinden geleceği konusu konferansın ilgi çekici başlıklarından. Münih’teki bazı oturumlarda Avrupa Birliği’nin savunma işbirliği yoluyla nüfuzunu nasıl artıracağı ele alınıyor. Suriye ve Libya’daki kriz nedeniyle Avrupa’ya kıtanın güneyinden gelen göç konusu da dikkat çeken konu başlıklarından bir diğeri oldu. Avrupa Birliği’nin genişlemesi de ilk kez olmasa da ciddi bir biçimde tartışılacak.

Öte yandan koronavirüs salgını, Hong Kong ile Huawei konusundaki anlaşmazlıklar, Kore Yarımadası’ndaki durum da Asya bağlamında konferansın gündem maddeleri arasında yer aldı.

Konferansın yapıldığı otelin önünde güvenlik güçleri protestolara karşı kontrol önlemleri alırken NATO ve kapitalizm karşıtları bugün kentte kitlesel bir gösteri düzenleyecek.

Merkel katılmıyor

Bu yıl 30 hükümet ve devlet başkanıyla yaklaşık 70 ülkeden dışişleri ve savunma bakanı konferansa katıldı. Aralarında şirketlerin üst düzey yöneticileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 500 üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında bulundu. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel bu yıl konferansa katılmama kararı aldı.