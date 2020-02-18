Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi yok ettik

Facebook hesabından bir açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıkladı. Olayla ilgili henüz Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Libya Ulusal Ordusu, daha önce de ülke karasularında seyreden Türk mürettebatlı bir gemiyi alıkoyduklarını açıklamıştı.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye, bu kapsamda Libya'da askeri danışmanlar ve eğitmenler konuşlandırmıştı.

Ayrıntılar geliyor....