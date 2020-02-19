'Boeing 737 MAX'lerın yakıt tanklarında yabancı nesne tespit edildi'

Bloomberg’in haberinde, birkaç Boeing 737 MAX uçağının yakıt tankında bulunan yabancı nesnelerin alet ve paçavra kalıntıları olduğu ifade edilirken nesnelerin henüz müşterilere teslim edilmeyen uçaklarda tespit edildiği bildirildi.

737 MAX programının başkanı Mark Jenks’in çalışanlarına bunun 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu söylediği aktarılırken yakıt tanklarında başka hiçbir şey kalmadığına emin olmak için ek denetim ve kontrollerin düzenlenmesi planlanıyor.

Bununla birlikte yeni incelemelerin, uçağın hizmete giriş tarihini etkilemeyeceği ifade edildi.

Daha önce 737 MAX uçuşlarının bu yılın ortasında başlamasının beklendiği bildirilmişti.

Boeing, 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'nda gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüş, 189 kişinin yaşamını yitirdiği bu kaza, 737 Max 8 tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da bulunduğu birçok ülke, Boeing 737 Max'ların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçakların uçuşuna kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, 'Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi' (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.