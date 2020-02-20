Kayıt
12:41 20 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    İddia: Trump, Assange'a 'şartlı af' teklifinde bulundu

    © AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104105/38/1041053847.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202002201041439661-iddia-trump-assangea-sartli-af-teklifinde-bulundu/

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a '2016 yılındaki ABD seçimleri öncesinde Demokrat Parti e-postalarının sızdırılmasında Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' karşılığında ‘af’ teklif ettiği öne sürüldü. Beyaz Saray iddiayı reddetti.

    ABD’ye iade talebiyle İngiltere’de yargılanan Julian Assange'ın davasından bir hafta önce gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Assange’ın avukatı Edward Fitzgerald, Westminster Mahkemesi'ndeki açıklamasında, Rusya’nın Demokrat Parti sızıntısına karışmadığını söylemesi karşılığında Assange’a af teklifi yapıldığını belirtti.

    Fitzgerald, Donald Trump’tan gelen af teklifini ileten ismin eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher olduğunu açıkladı.

    Rohrabacher büyükelçiliğe geldi

    Fitzgerald’ın anlattığına göre Rohrabacher, Ağustos 2017'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde Assange'ı ziyaret etti. Bu, tam da Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı döneme denk geldi.

    Avukat, “Rohrabacher, Assange’ı görmeye geldi ve Başkan’ın talimatı üzerine Rusya’nın olaya karışmadığını söylemesi durumunda af ya da bir çeşit bir çıkış yolu önerdi” ifadelerini kullandı.

    Beyaz Saray reddetti: Tamamen uydurma

    Julian Assange
    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    'Assange: DNC saldırısının Rusya'nın işi olmadığını gösteren kanıtlar var'
    Beyaz Saray ise iddiaları reddetti. Basın sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan Donald Trump, eski Kongre üyesi olması dışında Dana Rohrabacher'i çok az tanıyor. Bu konu ya da herhangi bir konu hakkında onunla hiç konuşmadı. Bu tamamen uydurma ve külliyen yalan" dedi.

    Grisham, ayrıca iddiayı ‘Demokratların attığı iftiralardan biri ve asla bitmeyen komplonun bir parçası’ olarak niteledi.

    Clinton’ın yenilgisine mi yol açtı?

    WikiLeaks, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin mail yazışmalarını yayımlamıştı. Sızıntıların arkasında Rusya'nın olduğunu iddia edilmiş ancak Julian Assange bunu hep reddetmişti.

    Bu yazışmalarda Demokrat Partilileri küçük düşürücü ayrıntılar yer alıyordu. Bu skandalın, Clinton'ın Donald Trump'a karşı yenilgisinde etkili olduğu düşünülüyordu.

    Assange, Clinton'ın e-postalarını hacklemediklerini, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yasal yollarla elde ettiklerini savunuyordu.

    ABD, İngiltere tutuklu bulunan Julian Assange'ın, aralarında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak ve belge sızdırmak dahil 18 farklı suçtan ülkeye iadesini talep ediyor.

    Suçlu bulunması durumunda Assange toplam 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

    Etiketler:
    Robert Mueller, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri, Başkanlık seçimi, Hillary Clinton, Dana Rohrabacher, Edward Fitzgerald, Sızdırma, Demokratlar, Demokratik Parti, e-posta skandalı, E-posta, Rusya, Af, Af teklifi, WikiLeaks, Julian Assange
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Alparslan geçen sürede yaklaşık 35 bin TL harcayarak 850 adet cep telefonu topladı.
    25 yılda 850 cep telefonu biriktirdi
    Karikatür
    İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet