Vuhan'daki Ukraynalıların ülkelerine getirilişi protesto edildi: Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Vuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.

Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.

Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı, hastaneyi yakmaya çalıştı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Police in Ukraine are trying to protect a hospital with people evacuated from China. And there are 28 citizens of European countries also.The crowd is trying to burn down the hospital with people inside.

Like in the middle ages. pic.twitter.com/bEkrCOiL3c — SapiraPapiraBat (@BotPutins) February 20, 2020

​Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.

Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

"В автобусе люди прячутся под сиденьями, женщина собой прикрывает своих детей от летящих камней"



Вот верите, никакого злорадства. Очень жаль нормальных украинцев, которым сейчас явно стыдно за этих животных pic.twitter.com/q6LMT8KFQn — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) February 20, 2020

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