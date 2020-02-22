Ukrayna Devlet Karayolu Ajansı, Cengiz İnşaat ile işbirliği protokolü imzaladı

İşbirliği protokolünün, Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin uluslararası ulaşım koridorunun Ukrayna kısmını kapsadığı belirtildi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ukrayna Devlet Karayolu Ajansı, Türk inşaat şirketi Cengiz ile işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin uluslararası ulaşım koridorunun Ukrayna kısmının, özellikle de Kahovka-Mariupol güzergahının geliştirilmesini kapsıyor.”

Açıklamada ayrıca, işbirliği protokolü çerçevesinde büyük ölçekli yol onarım çalışmalarının Ukrayna’nın güneyindeki Herson, Zaporojskiy ve Donetsk bölgelerinde yapılacağı ve projenin maliyetinin 9.1 milyar griveni (372 milyon dolar) bulacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukravtodor Başkanı Aleksandr Kubrakov da, Türkiye ve Türk şirketlerinin olumlu deneyimlerinin Ukrayna için faydalı olacağını kaydetti.