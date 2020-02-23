Koronavirüs nedeniyle İran'a bütün sınır kapıları kapatıldı, uçuşlar durduruldu

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye-İran sınırı Koronavirüs tehdidi nedeniyle kara sınırı kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" dedi.

Bilim Kurulunun önerdiği adımların atıldığını belirten Koca, "İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri, bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise, tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak. Saat 20'den itibaren hava trafiği tek taraflı durdurulacak" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs İran'a da sıçramıştı. İran'da şimdiye kadar 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 43.

Dün Van'da İran’dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı, yüksek ateş görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Hakkari’de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik sosyal medyada "An itibariyle 'tanı almış' herhangi bir vakamız yoktur" açıklaması yapmıştı.

Türkiye'nin haricinde, Irak, Pakistan, Türkmenistan da İran sınırını kapatmıştı.