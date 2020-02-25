Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs uyarısı: Dünya toplumu hazır olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, Twitter’den yaptığı açıklamada, "Halihazırda 'pandemik' kelimesi gerçeklere uymuyor, ama kesinlikle korku telkin etmeli. İki taraflı, siyah-beyaz bir dünyada yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear.



We do not live in a binary, black-and-white world.



It’s not either-or.



We must focus on containment, while doing everything we can to prepare for a potential pandemic"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020

DSÖ Başkanı, ayrıca hastalığı önlemeye odaklanılması, ama aynı zamanda potansiyel bir pandemiye hazır olmak için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüse karşı mücadelede her ülkeye uyacak bir yöntemin olmadığını ve her bir ülkenin kendi bağlamından hareketle riskleri değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.