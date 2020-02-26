İzmir’de paylaşımlı araç kullanımı için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesiilk adımlarından birini attı. Akıllı telefonlara indirilen bir uygulamayla çalışan ve dakikalık araç kiralama fırsatı sunan uygulama İzmir’de de 200 araçla hizmete girdi.

Uygulayıcı Garenta firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü’nün ortaklığıyla hayata geçirilen sistem, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile firmanın genel müdürü Emre Ayyıldız’ın katılımlarıyla basına tanıtıldı.

'Sahip olma' üzerine kurulu ekonomik modelin yerini 'birlikte kullanım' alıyor'

İzmir’de paylaşım ekonomisini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Tunç Soyer, “Son beş yıldır tüm dünyada yeni bir trendin yükselişini görüyoruz. Binlerce yıldır süregelen ve ‘sahip olma’ üzerine kurulu ekonomik modelin yerini ‘birlikte kullanım’, ‘paylaşım’, ‘eş sahiplik’ kavramları üzerine kurulu ‘paylaşım ekonomisi’ modeli alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘İzmir Akıllı Paylaşım’ adlı platform aracılığıyla tüm aktörleri bu yeni ekonominin parçası olmaya davet ediyor” dedi.

Garenta ile işbirliği içinde hayata geçirdikleri araç paylaşım sisteminin İzmir Akıllı Paylaşım anlayışına uygun olduğunu, bu anlayışı bisiklet paylaşım sistemi BİSİM’de de uyguladıklarını vurgulayan Tunç Soyer sözlerini şöyle tamamladı: “Akıllı paylaşım” sisteminde araba ve bisikletlerin paylaşılmasıyla; İzmir’de trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve otopark talebi azalacak. Açık ve yeşil alan olarak kullanılması gereken otopark alanları, sosyal donatı alanlarına dönüşecek. Böylece ayrıca araç sahibi olmayanlar için ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak.”

Sistem nasıl çalışır?

Kullanıcı, akıllı telefonuna indireceği “MOOV by Garenta” uygulamasından üye oluyor. İhtiyacı olduğunda en yakın aracı sistem üzerinde görüyor ve beğendiği aracı kiralıyor. Araç başına geldiğinde, telefonu algılayan otomobilin kilidi açılıyor. Torpido gözünden anahtarı alan kullanıcı, ihtiyacı kadar kullandıktan sonra hizmet bölgesi içerisinde aracı güvenli bir yere park ederek kiralamasını sonlandırabiliyor.

Ücretsiz otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, sisteme dahil araçların otoparklarından ücretsiz yararlanmasına izin veriyor.