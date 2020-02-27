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18:53 27 Şubat 2020
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    DSÖ: Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Dünya
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom,"Koronavirüs karşısında belirleyici bir noktadayız. Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin, bu fiilen ölümcül bir hata olur" dedi. Tedros, DSÖ’nün mesajının hâlâ ‘Bu virüsün pandemi (küresel salgın) potansiyeli taşıdığı’ yönünde olduğunu söyledi.

    Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Adhanom, Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri aktardı

    Dünyanın korona virüsü karşısında belirleyici bir noktada olduğunu söyleyen DSÖ Başkanı, “İran, İtalya ve Güney Kore’deki salgınlar, bu virüsün kapasitesini ortaya koyuyor” dedi.

    Tedros, “Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin, bu fiilen ölümcül bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz.” ifadelerini kullandı ve ekledi: 

    "İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır. Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya’daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu. Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı" 

    Pandemi nedir? 

    En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

    • Yeni bir virüs olması
    • İnsanlara kolayca geçebilmesi
    • İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması
    Etiketler:
    Koronavirüs, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
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