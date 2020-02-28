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16:16 28 Şubat 2020
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    İdlib, Türk askeri, TSK

    Peskov: Türk askerlerin tamamı gözlem noktalarının dışında hayatını kaybetti

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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk askerlerin İdlib'de yalnızca gözlem noktalarının dışında hayatını kaybettiklerini ve bunun teröristlerin saldırısı sırasında gerçekleştiğini belirtti.

    Rusya Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı, "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da dahil çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti. Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi."

    Peskov, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye ordusunun terör gruplarına yönelik operasyonu sırasında Rus tarafının söz konusu gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğinin sağlanması için gereken her şeyi yaptığını vurguladı" dedi.

    © İHA / AHMET SEHER
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    Peskov, "Sağlanan mutabakat üzerine ve Rus tarafının ısrarlı talepleri üzerine daha önce İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Türk askerine ait gözlem noktaları kuruldu. Türk askerlerin yükümlülükleri arasında militanların faaliyetlerini kontrol etmek, onların terör faaliyetlerinde bulunmalarını önlemek ve Rus askeri tesislerine yönelik saldırgan eylemleri önlemekti. Türk partnerler bu görevi yerine getiremedi, zira militanların önemli bir bölümü onların kontrolü dışında bulunuyor" diye konuştu.

    Kremlin Sözcüsü, "Rusya, Suriye-Türkiye sınırı boyunca Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemleri almıştı. Ancak Rus tarafının çabaları sayesinde oluşturulan fiili güvenlik bölgesinin derinliği, Adana Mutabakatı'nda belirtilen 5 kilometrelik hattı önemli derecede aşıyor ve de facto olarak 30 kilometreyi buluyor. Güvenlik Konseyi üyeleri, Türk hükümetinin Türkiye'deki Rus diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemleri alacağını umduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında gerçekleştirilen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey Rus yetkililer katıldı.

    Etiketler:
    Rusya Güvenlik Konseyi, Sergey Şoygu, Vladimir Putin, Sergey Lavrov, Türk askerleri, Kremlin, Dmitriy Peskov, Gözlem noktası, Suriye, Türkiye, İdlib, Rusya
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