Kanada Ontario'da bir koronavirüs vakası daha tespit edildi: Toplam vaka sayısı 14'e çıktı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde 8'inci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada 80 yaşında olduğu belirtilen hastanın kentteki Scarborough hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Canada reports 1 new case of coronavirus in Ontario; the man recently traveled from Egypt https://t.co/eUoE2b20hL— BNO Newsroom (@BNODesk) February 29, 2020
Hastanın daha önce Mısır'a seyahat ettiği ifade edildi.
Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.
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