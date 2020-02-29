Kanada Ontario'da bir koronavirüs vakası daha tespit edildi: Toplam vaka sayısı 14'e çıktı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto'da bir koronavirüs vakasını tespit edildiği bildirildi. Bununla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 14'e çıktı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde 8'inci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada 80 yaşında olduğu belirtilen hastanın kentteki Scarborough hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Canada reports 1 new case of coronavirus in Ontario; the man recently traveled from Egypt https://t.co/eUoE2b20hL — BNO Newsroom (@BNODesk) February 29, 2020

Hastanın daha önce Mısır'a seyahat ettiği ifade edildi.

Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.