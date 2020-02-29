Bloomberg: Dünyanın en zengin insanları bir haftada 444 milyar dolar kaybetti

Blomberg, dünyanın en zengin 500 insanının, borsaları olumsuz yönde etkileyen yeni tür koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir haftada 444 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

Dünyanın en zengin üç iş insanı en fazla kaybedenler oldu. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ve LVMH Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault’un servetleri toplam 30 milyar dolar azaldı.

Dünyanın en zenginleri arasında 25. sırada bulunan Tesla CEO’su Elon Musk, şirketinin hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle bir haftada 9 milyar dolar kaybetti. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in zararı ise 6.5 milyar dolar oldu.

Perşembe günü, Avrupa ve ABD borsalarında, koronavirüs salgını nedeniyle beliren yeni panik dalgası nedeniyle çok sert düşüş meydana geldi. Avrupa endeksleri yüzde 4, ABD endeksleri ise yüzde 6’dan fazla kayıp yaşadı. Düşüş Cuma günü de devam etti: ABD’nin önde gelen hisse senedi endeksleri günü yüzde 0.9-3 ile kapattı. FED’in ABD ekonomisini desteklemeye hazır olduğu açıklaması düşüşün durmasını sağladı.