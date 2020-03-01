Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Ermenistan'a da sıçradı. İran'dan gelen bir yolcuda virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.

Paşinyan, bir süre önce Tahran’dan gelen 29 yaşındaki bir Ermenistan vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor" ifadesini kullandı.

Ermenistan, salgın nedeniyle İran'la olan sınırını kapatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 adı verilen virüs salgını için küresel risk seviyesini 'yüksekten', 'çok yüksek'e çıkarmıştı.