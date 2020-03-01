Erdoğan ile Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı belirtildi. Bu üç ismin bir gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve 36 Türk askerinin yaşamını yitirmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in planlarında 5 Mart'ta İstanbul'da Erdoğan'la bir görüşme yapılmasının henüz bulunmadığını söylemişti.