Rus Dışişlerinden Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırı ve gözaltıyla ilgili duruma müdahale çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara’da Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırının ve çalışanların gözaltına alınması olayının gazetecilik haklarının ihlali olduğu belirtildi. Rus Dışişleri, Ankara’ya duruma müdahale etme çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sputnik uluslararası haber ajansının Türkiye ofisi çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırı ve çalışanların gözaltına alınması, gazetecilik haklarının en kaba biçimde ihlali. Türkiye yönetimini duruma müdahale edip, Rus basın kuruluşlarının temsilcilerinin güvenliklerini sağlamaya ve olanlarla ilgili ayrıntıların açığa kavuşmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Ankara’da dün akşam evlerine saldırı gerçekleştirilen Sputnik Türkiye çalışanlarının şu anda güvenlik güçleri makamlarında bulundukları bilgisini edindiklerini duyurdu.

Açıklamaya göre gazetecilerle irtibat kurulamadığı için durum karışıklığını koruyor.

Rossiya Segodnya: Derhal serbest bırakılmalılar

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansından yapılan açıklamada ise, “Yaşananları ifade özgürlüğünün ihlali olarak görüyor, görevlerini dürüst bir şekilde yerine getirmeleri nedeniyle insanlara eziyet edildiğini düşünüyoruz. Çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasını ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.