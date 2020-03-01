AGİT, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı: Gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

Twitter’dan açıklama yapan Desir, “Dün gece Ankara’da 3 Sputnik Türkiye çalışanı gazetecinin evlerinin önünde gerçekleştirilen saldırı girişimini ve tehditleri kınıyorum. Ayrıca gazetecilerin bir makale nedeniyle gözaltına alındığının belirtilmesine ilişkin de endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Desir, ayrıca “Yetkilileri yabancı gazetecilerin güvenliğini sağlamaya çağırıyorum” açıklamasına da yer verdi.
I condemn last night's threats & attempted attack against 3 #Turkey based @sputnik_TR journalists, outside their homes in Ankara. Also concerned that they were reportedly detained today over an article. I urge the authorities to ensure the safety of foreign correspondents.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) March 1, 2020
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