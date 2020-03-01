AGİT, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı: Gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Ankara’da Sputnik Türkiye çalışanlarının evlerine saldırı düzenlenmesi olayını kınayarak, üç gazetecinin gözaltına alınmasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti.