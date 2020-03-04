Türk Akım, Sırbistan’a yılda 180 milyon euro kazandıracak

Rusya’nın Belgrad’daki Ticaret Misyonu Başkanı Andrey Hripunov, Türk Akım doğal gaz boru hattı transitinin, her yıl Sırbistan bütçesine 180 milyon euro katkı yapacağını söyledi.

Sputnik’e konuşan Hripunov, Türk Akım doğal gaz boru hattının Sırbistan’dan geçen kısmının en zahmetli bölümünün tamamlandığını belirterek “Umarım boru hattı yakında mavi yakıtla dolar” dedi.

Bir transit devlet haline gelecek olan Sırbistan, beyan edilen doğal gaz pompalama miktarına göre, yıllık 180 milyon euro gelir elde edecek.

Hripunov, Sırbistan’ın doğal gaz transitinden elde edeceği gelir dışında, sanayinin büyümesi, yeni buhar gaz istasyonlarının inşası, şehir ulaşımı ve demir yolları ulaşımının bir kısmının gaza geçişi gibi kazançları da olacağını kaydetti.

Hripunov ayrıca, ticari işletme ve özel hanelerin doğal gaza geçişlerinin Sırbistan ekolojisine olumlu yönde etki edeceğini de sözlerine ekledi.