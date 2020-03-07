Koronavirüs yayılıyor: Azerbaycan'da vaka sayısı 9'a yükseldi

Azerbaycan’da İran’dan dönen 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısı 9’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı olarak koronavirüsle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, 3 vakanın daha tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, İran’dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İran’ın Kum şehrinde eğitim alan 2 Azerbaycanlı öğrenciye geri döndükten sonra yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi.

Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Azerbaycan’da bu 3 kişi ile birlikte ülkedeki vaka sayısı 9'a yükseldi.