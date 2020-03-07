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19:40 07 Mart 2020
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    Koronavirüs pozitif yazılı test tübü

    Kuveyt, Cezayir, Katar ve Suudi Arabistan'da koronavirüs vakaları artıyor

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Dünya
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (396)
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Kuveyt'te 61, Cezayir'de 19, Katar'da 12, Suudi Arabistan'da 7'ye yükseldi.

    Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan gelen 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

    Vaka sayısı 61’e çıktı

    Sened ülkede salgına yakalananların sayısının son vakalarla birlikte 61'e çıktığını kaydetti.

    Kuveyt, koronavirüs nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini dün itibarıyla bir hafta süreyle durdurmuştu.

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

    Cezayir’de vaka sayısı 19’a yükseldi

    Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs bulaşanların sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan birinin daha önce 15 ferdinde koronavirüse rastlanan bir ailenin üyesi olduğu kaydedildi.

    Yeni vakalarla birlikte ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 19'a yükselmiş oldu.

    © AP Photo / Ali Shirband
    İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu
    Virüsün söz konusu aile üyelerine 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtiliyor.

    Cezayir'de ilk koronavirüs vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş, ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.

    Katar’da vaka sayısı 12’ye çıktı

    Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan 27 Şubat'ta tahliye edilen ve karantinaya alınan 1 Katar vatandaşında daha koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

    Açıklamada, ülkede salgına yakalananların sayısının son vakayla birlikte 12'ye çıktığı kaydedildi.

    Katar'da 28 Mart'ta ilk koronavirüs vakası tespiti yapılmış ve dün yapılan açıklamada 11. vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.

    Suudi Arabistan’da iki kişide daha tespit edildi

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 7'e yükseldiği kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca virüs tespit edilen kişilerden birinin İran'dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye gelen bir Suud vatandaşı olduğu, diğerinin ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Irak aktarmalı olarak ülkeye geldiği kaydedildi.

    Suudi Arabistan makamları son olarak ülkede 5 kişiye koronavirüs bulaştığını duyurmuştu.

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (396)

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    Etiketler:
    Lübnan, İran, Katar, Cezayir, Suudi Arabistan, Koronavirüs, Kuveyt
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