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12:10 10 Mart 2020
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    Koronavirüs nedeniyle Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförler geri dönüyor

    © AA /
    Dünya
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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (447)
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    İran'da görülen yeni tip koronavirüs vakalarının ardından Türkmenistan'ın bu ülkeyle sınırlarını kapatması nedeniyle sınırda mahsur kalan Türk TIR şoförlerinin sorunu çözüldü. Şoförlerin Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğu'nun girişimiyle dünden itibaren Türkiye'ye dönmeye başladığı belirtildi.

    Türkmenistan'ın 23 Şubat'ta İran ile sınırlarını kapatması nedeniyle 540 TIR şoförü Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı. 

    Türkmenistan'ın geçişlere izin vermemesi ve Türkiye ile İran arasındaki sınır kapılarında oluşan yoğunluk nedeniyle Lütfabad Sınır Kapısı gümrüğünde beklemek zorunda kalan TIR şoförlerinin Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğu'nun girişimiyle dünden itibaren Türkiye'ye dönmeye başladığı belirtildi.

    Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamada, Türkmenistan'ın sınırları yakın bir zamanda açmayacağı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tır sürücülerinden vakit kaybetmeden Türkiye'ye dönüş yapmalarını istediği aktarıldı.  

    Lütfabad Sınır Kapısı'nda Türkmenistan'a giriş yapmak üzere bekleyen firmaların gümrük işlemlerini başlatarak dönüşleri sağlamaları istendi. 

    Bazı şoförlerin yüklerini Seraks Sınır Kapısı'ndan raylı sistemle gönderdiği ve bazılarının da mallarını İranlı firmalara sattığı ifade ediliyor. 

    Dönüşler dün itibarıyla başladı

    Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu, üst düzeyde sürdürülen çalışmalar ve yapılan girişimlerin sonuçlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri 9 Mart itibarıyla başladı. Bu zorlu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

    Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kurulmaya başlandı. Sınır kapısına 200 metre uzaklıkta kurulan sahra hastanelerinde, sınırdan Türkiye'ye geçen ve koronavirüs şüphesi bulunanlar gözlem altına alınacak.
    © AA / Yusuf Okur
    Koronavirüs tedbirleri: Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor
    Türkmenistan'ın İran ile sınır kapılarını 23 Şubat'ta tek taraflı olarak kapatmasının ardından Türk şoförlerinin Lütfabad ve Seraks sınır kapılarında yaşadıkları mağduriyete çözüm bulunmasının ilk günden itibaren en öncelikli konuları olduğunu dile getiren Topçu, "Elimizden gelen tüm çabalar gösterilmiş ve İran makamları nezdinde birçok girişimde bulunulmuştur. Ayrıca vatandaşlarımız ve ülkemizdeki yakınlarının doğru bilgilendirilmesine gayret edilmiştir" ifadelerini kullandı. 

    Daha önce de yaklaşık 150 aracın Türkiye'ye doğru yola çıktığına dair bilgi aldıklarını ancak Lütfabad gümrüğü park alanındaki sürücülerin zor koşullardaki bekleyişinin düne kadar devam ettiğini aktaran Topçu, şunları söyledi: 

    "5 Mart'ta Lütfabad'ı ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımız, en büyük beklentilerinin bir an önce ülkemize sağlıklı bir şekilde dönmek olduğunu ifade ettiler. Dönüş yoluna çıkan vatandaşlarımızdan sürüş güvenliğine çok dikkat etmelerini ve sağlıklarına özen göstermelerini rica ediyoruz. Bizleri son derece sıcak bir şekilde karşılayan vatandaşlarımıza zor günlerde gösterdikleri dayanışma, sabır ve anlayış için teşekkürü borç biliyoruz. Ailelerine ve tüm sevdiklerine salimen kavuşmaları en büyük dileğimiz."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (447)
    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Tahran, Fatih Topçu, Meşhed, Covid-19, Koronavirüs, Lütfabad Sınır Kapısı, Şoför, TIR, Türkiye, İran, Türkmenistan
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