Koronavirüs Güney ve Orta Amerika’da yayılmaya devam ediyor: Panama’da ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, virüs Güney Amerika ülkesi Bolivya'da iki kişide ilk kez tespit edildi. Orta Amerika ülkesi Panama'da ise virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs, Bolivya’da ilk iki vaka tespit edilirken, Panama'da ilk defa can aldı.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Bolivya Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenlediği basın toplantısında daha önce İtalya'da bulunan iki kişide koronavirüsün bulunduğunu açıkladı.

Cruz, ülkenin Oruro ve Santa Cruz eyaletlerinden yaşları 60 ve 64 olan virüsün bulaştığı iki kadının karantinaya alındığını söyledi.

Panama'da vaka sayısı 8'e yükseldi

Öte yandan, Orta Amerika ülkesi Panama'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, diyabet ve zatürre rahatsızlıkları bulunan bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ilk ölümü açıklayan Turner ayrıca bu hastalığa yakalananların sayısının da 8'e yükseldiğini kaydetti.

‘Eğitim faaliyetlerine 7 Nisan'a kadar ara verildi’

Ülkenin kuzeyindeki tüm fuar, konser gibi etkinlikler ve spor müsabakalarının durdurulduğunu vurgulayan Turner bu bölgedeki bütün eğitim faaliyetlerinin de 7 Nisan'a kadar askıya alındığı bilgisini paylaştı.

Panama'da ilk koronavirüs vakası, önceki gün İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.

Latin Amerika'da, koronavirüs kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 25, Meksika 7 ve Peru'da 11, Kolombiya'da 3, Kosta Rika'da 13 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.