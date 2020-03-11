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11:06 11 Mart 2020
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    Koronavirüs pozitif yazılı test tübü

    Koronavirüs Güney ve Orta Amerika’da yayılmaya devam ediyor: Panama’da ilk ölüm gerçekleşti

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Dünya
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (479)
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    Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, virüs Güney Amerika ülkesi Bolivya'da iki kişide ilk kez tespit edildi. Orta Amerika ülkesi Panama'da ise virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

    Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs, Bolivya’da ilk iki vaka tespit edilirken, Panama'da ilk defa can aldı.

    Bolivya basınında çıkan habere göre, Bolivya Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenlediği basın toplantısında daha önce İtalya'da bulunan iki kişide koronavirüsün bulunduğunu açıkladı.

    Cruz, ülkenin Oruro ve Santa Cruz eyaletlerinden yaşları 60 ve 64 olan virüsün bulaştığı iki kadının karantinaya alındığını söyledi.

    Panama'da vaka sayısı 8'e yükseldi

    Öte yandan, Orta Amerika ülkesi Panama'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

    © Fotoğraf : Twitter
    İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries koronavirüse yakalandı
    Başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, diyabet ve zatürre rahatsızlıkları bulunan bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ilk ölümü açıklayan Turner ayrıca bu hastalığa yakalananların sayısının da 8'e yükseldiğini kaydetti.

    ‘Eğitim faaliyetlerine 7 Nisan'a kadar ara verildi’

    Ülkenin kuzeyindeki tüm fuar, konser gibi etkinlikler ve spor müsabakalarının durdurulduğunu vurgulayan Turner bu bölgedeki bütün eğitim faaliyetlerinin de 7 Nisan'a kadar askıya alındığı bilgisini paylaştı.

    Panama'da ilk koronavirüs vakası, önceki gün İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.

    Latin Amerika'da, koronavirüs kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 25, Meksika 7 ve Peru'da 11, Kolombiya'da 3, Kosta Rika'da 13 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (479)

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    Etiketler:
    Madrid, İspanya, Rosario Turner, Ekvador, Şili, Arjantin, Panama, İtalya, Anibal Cruz, Koronavirüs, Bolivya
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