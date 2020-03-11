Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü 'pandemi' ilan etti

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün 'pandemi' olarak nitelenebileceğini açıkladı.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

​DSÖ Genel Direktörü, bütün ülkeleri acil durum mekanizmalarını çalıştırmaya çağırdı. Ghebreyesus, ''Bu sadece bir halk sağlığı sorunu değil, bütün sektörleri etkileyecek bir mesele. O yüzden herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor'' açıklamasını yaptı.

Pandemi nedir?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

Pandemik hastalık nedir?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

Yaygın ölümcül hastalıklar ve pandemikler arasındaki farklar

Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Tarihteki pandemiler ve göze çarpan epidemiler

-Kara veba

-Kolera

-Grip

-Tifo

-Domuz gribi