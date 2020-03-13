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02:49 13 Mart 2020
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    BM İnsan Hakları Konseyi oturumuna koronavirüs engeli

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    Dünya
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    BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar süresiz askıya alındı.

    BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger, Konseyin bugünkü toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan ve 20 Mart'ta sona ermesi planlanan 43. oturuma ilişkin açıklama yaptı.

    Maske ve gözlük takan genç kadın, Pekin'de sokaktan geçerken.
    © AFP 2020 / Nicolas Asfouri
    BM'den koronavirüs salgınıyla mücadelede bütün ülkelere çabaları artırma çağrısı

    Tichy-Fisslberger, Konseyin 43'üncü oturumunun Kovid-19 tehdidi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yarın saat 13.00'ten itibaren süresiz askıya alındığını duyurdu.

    Böylelikle Konseyin son 2 gününde ele alınması ve oylanması planlanan İsrail'in insan hakları ihlallerine ilişkin 5 karar tasarısı ile Suriye, Yemen, Kuzey Kore gibi ülkelere ilişkin tasarılar 43. oturum yeniden başladığında ele alınacak.

    Öte yandan, AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Konseyin 43. oturumunun askıya alınmasıyla görüşülemeyecek gündem maddelerinin, Konseyin haziran ayındaki 44'üncü oturumuna taşınabileceği belirtildi.

    Kararın alınmasında İtalya'ya komşu olan İsviçre'de Kovid-19'un hızla yayılmasının önemli olduğu belirtildi.

    İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, ülkede teyitli Kovid-19 vaka sayısı 815’e çıktı. Ölü sayısı ise 4'e yükseldi.

    İnsan Hakları Konseyinin bulunduğu Cenevre'de ise 78 kişide Kovid-19 vakası görüldü.

    BM İnsan Hakları Konseyi

    BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konseyde gözlemci statüsü bulunuyor.

    47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

    Bununla beraber Konseyin aldığı kararlar ülkeler üzerinde uluslararası baskı oluşturabiliyor.

    Etiketler:
    Koronavirüs, BM İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM)
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