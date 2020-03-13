Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi koronavirüse yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sophie Grégoire Trudeau has tested positive for the coronavirus. She and the Prime Minister will be self-isolating for 14 days. — Rosemary Barton (@RosieBarton) March 13, 2020

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.

Söz konusu belirtilerin Trudeau çiftinin Londra'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıktığı bildirilmişti.

Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 Kovid-19 vakası bulunuyor.