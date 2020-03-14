Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatıyor

Apple, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 2 hafta süreyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

Apple, yaptığı resmi açıklamayla Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 27 Mart tarihine kadar kapatacağını ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla personelini evden çalıştıracağını duyurdu.

Apple CEO'su Tim Cook'un da paylaştığı ve şirketin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için en etkili yöntem yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmak" ifadeleri kullanılırken, Çin dışındaki mağazaların geçici olarak 14 gün boyunca kapatılacağını ve personelin uzaktan çalışacağı açıklandı.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ — Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020

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