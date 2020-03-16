Koronavirüs nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 162 bini aştı

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 162 bini aştı. Çin'deki vakalarda düşüş kaydedilirken, başta İtalya ve İran olmak üzere salgın etkili olmayı sürdürüyor.

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyada 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan insan sayısı 169 bin 444’e ulaştı, bu kişilerin 77 bin 674’ü tedavi edildi, 85 bin 261 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Son 24 saatte dünya çapında 12 bin 975 kişinin virüse yakalandığı, 671 kişinin öldüğü açıklandı.

Çin'deki vakalar azalıyor

Salgının merkez üssü Çin'de ise 16 yeni vaka saptandı. Vaka sayılarının düşme eğilimine girdiği ülkede dün 20 kişide virüs saptanmıştı.

Verilere göre, Çin’de 3 bin 213 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 80 bin 860'a yükseldi. Virüs bulaşan 67 bin 749 kişi ise tedavi edildi.

İtalya ve İran'ı tehdit ediyor

Çin dışında salgının en çok etkili olduğu ülkelerden İtalya'daki vakalarda dün günlük bazdaki en büyük artış kaydedildi. Salgın nedeniyle bir günde 368 kişinin yaşamını yitirdiği ülkedeki toplam can kaybı bin 809'a yükseldi.

İtalya'dan sonra ven fazla kaybın yaşandığı İran'da ise koronavirüs nedeniyle 724 kişi yaşamını yitirdi.