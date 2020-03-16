ABD'den Irak'a uyarı: Üslerimizi korumak adına gereken adımları atarız

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, ‘ülkedeki koalisyon güçlerini korumak adına gerekli adımları atacağı’ konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Dün gerçekleştiği belirtilen görüşme hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “Bakan Pompeo, Irak hükümetinin, IŞİD’e karşı mücadeleye destek veren koalisyon mensuplarını korumak zorunluluğu bulunduğunu tekrarladı. Amerikan hayatlarına yönelecek saldırı ve tehditlere müsamaha gösterilmeyeceğini ve gerekirse meşru müdafaa için gereken ek önlemlerin alınacağını vurguladı” dedi.

Pompeo’nun ayrıca, saldırılardan sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini de dile getirdi.

Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu Taci Üssü'ne bir hafta içinde iki defa füzeyle saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda ikisi ABD’li biri İngiliz üç asker yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı.