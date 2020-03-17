DSÖ: Dün 14 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin’den başlayarak en az 150 ülkeye yayılan koronavirüs salgınında sadece dün 13 bin 903 yeni vaka doğrulandı, böylece toplam vaka sayısı 167 bin 500’ü geçti. Aynı 24 saatlik sürede ölü sayısı da 862 artarak 6 bin 606’ya yükseldi.

Veriler, DSÖ’nün raporunda yer aldı.

Öte yandan salgında şimdiye kadar 7 bin 165 kişi yaşamını yitirdi, 183 bin 198 kişide virüs saptandı.

DSÖ çalışanı 2 kişiye de virüs bulaştı

Öte yandan, DSÖ, iki çalışanının test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “Ofisten ayrılarak eve giden iki personelimizde semptomlar görüldü ve koronavirüs taşıdıkları doğrulandı” dedi.

DSÖ, koronavirüsün, pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu.