Azerbaycan'da koronavirüs vaka saysı 34'e yükseldi

Azerbaycan'da 6 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 34'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 6 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişierin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Ülkede tespit edilen 6 yeni vakanın ardından toplam vaka sayısı 34'e yükseldi. Azerbaycan'da daha önce 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan Azerbaycan'da artan koronavirüs vakalarının ardından virüsün yayılımını engellemek için camilerin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.