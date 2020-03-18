Azerbaycan'da koronavirüs vaka saysı 34'e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 6 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişierin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Ülkede tespit edilen 6 yeni vakanın ardından toplam vaka sayısı 34'e yükseldi. Azerbaycan'da daha önce 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Diğer yandan Azerbaycan'da artan koronavirüs vakalarının ardından virüsün yayılımını engellemek için camilerin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
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