Grönland'da ikinci koronavirüs vakası görüldü

Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyanın tamamına yayılımını sürdürüyor.
Grönland'da da ilk vakanın ardından ikinci bir koronavirüs vakasının görüldüğü bildirildi.
Hastaların virüsü nasıl kaptığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
JUST IN:— Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 18, 2020
Second case of #Coronavirus in Greenland.
Hardly anyone even goes there, Details unknown right now but most likely Human to Human transmission
Grönland hükümeti, önceki gün 56 bin nüfusa sahip dünyanın en büyük adasında ilk koronavirüs vakasını doğrulamıştı.
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