Grönland'da ikinci koronavirüs vakası görüldü

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılırken Grönland'da da vakaların görüldüğü kaydedildi.

Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyanın tamamına yayılımını sürdürüyor.

Grönland'da da ilk vakanın ardından ikinci bir koronavirüs vakasının görüldüğü bildirildi.

Hastaların virüsü nasıl kaptığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Second case of #Coronavirus in Greenland.



Hardly anyone even goes there, Details unknown right now but most likely Human to Human transmission — Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 18, 2020

​Grönland hükümeti, önceki gün 56 bin nüfusa sahip dünyanın en büyük adasında ilk koronavirüs vakasını doğrulamıştı.