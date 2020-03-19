Kanada salgınla mücadele için kesenin ağzını açtı: Trudeau, 'Hiçbir Kanadalı bu zor zamanlarda endişelenmemeli' dedi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 82 milyon dolarlık bir yardım paketini devreye sokan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Hiçbir Kanadalı bu zor zamanlarda kirası ödemek ya da yiyecek satın almak konusunda endişelenmemeli” dedi.

Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada bulanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Salgınla mücadele için hayata geçirilen yardım paketi hakkında bilge veren Trudeau, hem vatandaşlara hem de işletmelere destek olmak adına maaş sübvansiyonları, gelir desteği, vergi ertelemesi gibi maddelerin de yer aldığı 82 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını belirtti.

Gelirin yüzde 3'ü ayrıldı

Bunun 27 milyarının doğrudan destek, kalanınsa vergi ertelemesi aracılığıyla firmalara likidite sağlamak şeklinde olacağı kaydedildi. Söz konusu miktarın, Kanada’nın gayrisafi milli hasılasının yüzde 3’ünden biraz daha fazlasına denk geldiği vurgulandı.

'Kimse mağdur edilmeyecek'

Pakete göre, nisan ayı sonuna kadar yapılması gerekenağustos ayına kadar ertelenecek, işleri duran küçük işletme sahiplerine de para yardımı yapılacak.

Kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıklayan Trudeau, çocuklu ailelere verilmekte olan çocuk yardımının da artırılacağını duyurdu. Ayrıca bakım evlerinde kalan evsiz ve yaşlı insanlar için ise gıda ve ilaç yardımının hızlandırılacağını ve destekleneceğini ekledi.

'İşimi kaybeder miyim, param biter mi diye düşünmeyin'

Alınan önlemlerin Kanada ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını vurgulayan Justin Trudeau, “Hiçbir Kanadalı bu zor zamanlarda kirasını ödemek ya da yiyecek satın almak konusunda endişelenmemeli” dedi.

Trudeau, “Kim olursanız olsun ya da ne yaparsanız yapın, bu, kendi sağlığınıza ve komşularınızın sağlığına odaklanmanız gereken bir zaman; işimi kaybeder miyim ya da ilaç veya yiyecek almaya param yeter mi diye düşüneceğiniz bir zaman değil” ifadelerini kullandı.

Kanada'da şimdiye kadar salgın nedeniyle dokuz kişi yaşamını yitirdi, 727 kişide virüs tespit edildi.