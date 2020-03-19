Kayıt
15:34 19 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Kanada salgınla mücadele için kesenin ağzını açtı: Trudeau, 'Hiçbir Kanadalı bu zor zamanlarda endişelenmemeli' dedi

    © REUTERS / BLAIR GABLE
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1006)
    0 90
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104163/99/1041639915_0:0:3073:1729_1200x675_80_0_0_ab320024c750101792dc5af92557884f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202003191041639958-kanada-salginla-mucadele-icin-kesenin-agzini-acti-trudeau-hicbir-kanadali-bu-zor-zamanlarda/

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 82 milyon dolarlık bir yardım paketini devreye sokan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Hiçbir Kanadalı bu zor zamanlarda kirası ödemek ya da yiyecek satın almak konusunda endişelenmemeli” dedi.

    Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada bulanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

    Salgınla mücadele için hayata geçirilen yardım paketi hakkında bilge veren Trudeau, hem vatandaşlara hem de işletmelere destek olmak adına maaş sübvansiyonları, gelir desteği, vergi ertelemesi gibi maddelerin de yer aldığı 82 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını belirtti.

    Gelirin yüzde 3'ü ayrıldı

    Bunun 27 milyarının doğrudan destek, kalanınsa vergi ertelemesi aracılığıyla firmalara likidite sağlamak şeklinde olacağı kaydedildi. Söz konusu miktarın, Kanada’nın gayrisafi milli hasılasının yüzde 3’ünden biraz daha fazlasına denk geldiği vurgulandı.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Trudeau’nun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine girdiği karantinada basın toplantısı düzenledi
    © REUTERS / BLAIR GABLE
    Kanada Başbakanı Trudeau karantinadan halka seslendi: Kendimi çok iyi hissediyorum ama bunu yapmak zorundaydım
    Pakete göre, nisan ayı sonuna kadar yapılması gereken vergi ödemeleri ağustos ayına kadar ertelenecek, işleri duran küçük işletme sahiplerine de para yardımı yapılacak.

    'Kimse mağdur edilmeyecek'

    Kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıklayan Trudeau, çocuklu ailelere verilmekte olan çocuk yardımının da artırılacağını duyurdu. Ayrıca bakım evlerinde kalan evsiz ve yaşlı insanlar için ise gıda ve ilaç yardımının hızlandırılacağını ve destekleneceğini ekledi.

    'İşimi kaybeder miyim, param biter mi diye düşünmeyin'

    Alınan önlemlerin Kanada ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını vurgulayan Justin Trudeau, “Hiçbir Kanadalı bu zor zamanlarda kirasını ödemek ya da yiyecek satın almak konusunda endişelenmemeli” dedi.

    Trudeau, “Kim olursanız olsun ya da ne yaparsanız yapın, bu, kendi sağlığınıza ve komşularınızın sağlığına odaklanmanız gereken bir zaman; işimi kaybeder miyim ya da ilaç veya yiyecek almaya param yeter mi diye düşüneceğiniz bir zaman değil” ifadelerini kullandı.

    Kanada'da şimdiye kadar salgın nedeniyle dokuz kişi yaşamını yitirdi, 727 kişide virüs tespit edildi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1006)
    Etiketler:
    Maaş, Vergi, Karantina, Salgın, Yardım, Justin Trudeau, Kanada, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Brezilya’da salgın Bolsonaro'ya karşı en büyük eylemi körükledi: Milyonlarca kişi tencere-tava çaldı, istifasını istedi
    Karikatür
    ABD polisi: Tuvalet kağıdınız tükendiği zaman 911’i aramayın
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet