Dünya genelinde son 24 saatte 1080 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 265 bin 976’ya ulaşırken, son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 186’ya yükseldi.

Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor.

18 Mart'ta dünya genelinde doğrulanan toplam vaka sayısı 218 bin 822’ye ulaşırken, aynı gün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 951’e yükseldi.

19 Mart günü dünya genelinde doğrulanan toplam vaka sayısı 26 bin 111 artarak 244 bin 933’e ulaştı, aynı gün hayatını kaybedenler ise 1080 kişi artarak 10 bin 31’e yükseldi.

Koronavirüse bağlı ölümlerin en fazla arttığı ülke olan İtalya, Çin’i geçerek en fazla ölümün meydana geldiği ülke konumuna yerleşti.