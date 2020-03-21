Gürcistan'ın Rusya, Türkiye ve Azerbaycan sınırlarında karantina bölgeleri kuruluyor

Gürcistan'ın Rusya, Türkiye ve Azerbaycan sınırlarındaki geçiş noktalarında, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Gürcistan'a giden kişiler için karantina bölgeleri kurulacağı ifade edildi.

Basın toplantısı düzenleyen Gürcistan Sağlık Bakanı Yekaterina Tikaradze, kara sınırları üzerinden Gürcistan'a gelen vatandaşların sayısının arttığını beliterek Türkiye'yle olan Sarp, Rusya'yla olan Lars ve Azerbaycan'la olan Kızıl Köprü sınır kapılarındaki yoğunluğa dikkat çekti.

Gürcistan Başkanı Georgiy Gahariya'dan söz konusu 3 sınır kapısında acilen karantina bölgeleri kurulması yönünde talimat aldıklarını aktaran Tikaradze, Gürcistan sınırından giren tüm vatandaşların hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın zorunlu olarak karantinaya alınacağının altını çizdi.

Gürcistan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 18 Mart itibarıyla yasaklama kararı almıştı.

Söz konusu sınır kapılarında yalnızca ülkelerine dönen Gürcülerin geçmesine izin veriliyor. Sınır kapıları, yük taşımacılığına da açık tutuluyor.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ülkede toplam 43 koronavirüs vakası tespit edildi. Doktor gözetiminde 271 hasta bulunurken, 1925 kişi de karantinada tutuluyor.