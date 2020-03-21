Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği " Worldometer " internet sitesi, dünya genelindenedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi. Toplam vaka sayısı ise 276 binin üzerine çıktı.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü. Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide koronavirüs tespit edilen ABD'de ise vaka sayısı 20 bine yaklaştı, ölü sayısı 275 oldu. New York gibi birçok şehrin meydanlarının boşaldığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.