Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 400 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde 169 ülkeye yayıldı ve yaklaşık 407 bin vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve birkaç ayda tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı verilere göre Covid-19 vakaları dünya genelinde yaklaşık 407 bine ulaştı.

Üniversite'nin Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından hazırlanan haritada salgının 169 ülkeye yayıldığı ve 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 binden fazla vaka bulunuyor ve şimdiye dek 3 bin 200 kişi hayatını kaybetti. Çin, en çok vakanın tespit edildiği ve ölümün meydana geldiği ülke olmaya devam ediyor.

Ayrıca ABD'de de vaka artışı sürüyor. Son olarak ülke genelinde 49 binden fazla tespit edildi ve toplamda 600 kişi virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

Bununla birlikte Johns Hopkins Üniversitesi, salgının başlamasından bu yana 104 binden fazla vaka tedavi edilerek iyileşti.