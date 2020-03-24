Azerbaycan'da 15 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 15 kişide daha Covid-19'a rastlandığı bildirildi.
Tedavi altına alınan hastalardan altısının durumunun orta ağır, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Son verilere göre, Azerbaycan’da 2 bin 126 kişi hastanelerde karantinaya alındı. Azerbaycan'da bugüne kadar vakalardan biri hayatını kaybetti, 10 hasta ise sağlığına kavuştu.
Azerbaycan'da tedavisi devam eden koronavirüs vaka sayısı ise 76’ya yükseldi.
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