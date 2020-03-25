BM’den G20 ülkelerine çağrı: Şimdi dayanışma zamanı

Guterres, “Şimdi izolasyon değil, dayanışma zamanı” dedi.

Kovid-19’in daha önce emsali görülmeyen insani kriz döneminde “savaş zamanı” planını gerektireceğini kaydeden BM lideri, “G20 liderleri, koronavirüs tehditlerini ortadan kaldırmaya yönelik güçlü bir yanıt paketini hazırlamak için olağanüstü bir fırsata sahip. Bu, dünya halklarıyla, özellikle de en savunmasız olanlarla dayanışmayı sergiler” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü nezdinde, koronavirüsün etkileri ile mücadele mekanizmanın oluşturulması gerektiğini belirten Guterres, bunun, küresel tedbirleri güçlendireceğini ve virüsü durdurmaya yönelik daha fazla fırsat sağlayacağını kaydetti.