İran Devrim Muhafızları Komutanı: ABD'ye koronavirüsle mücadele için yardıma hazırız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüs salgınıyla mücadele için ABD’nin yardımına ihtiyaç duymadıklarını ancak Washington'un talep etmesi halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadele için İran'a yaptığı yardım teklifini değerlendirdi.

Teklifin aldatıcı olduğunu ifade eden Selami, "ABD Başkanı (Donald Trump), İran ulusunu terörist olarak niteledi. Ülkemizi baskı altına alarak uluslararası yaptırımlar uyguladı" dedi.

Selami, ABD'deki salgının boyutlarına işaret ederek, "Kendi adıma, ABD halkının ihtiyaç duyması halinde yardıma hazır olduğumuzu ancak onların yardımına gerek duymadığımızı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer ABD'yi eleştirmişti

ABD Dışişleri Bakanı, 28 Şubat'ta salgına mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın" ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 22 Mart'ta yaptığı Nevruz konuşmasında ABD'ye hitaben, "Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir? İlacınız hastalığı daha da artırabilir veya kalıcı hale getirebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD ve İran, salgından en çok etkilenen ülkelerden

İran ve ABD, Çin’den sonra koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. İran’da şimdiye kadar salgın nedeniyle 2 bin 234 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 29 bin 406 oldu.

ABD’de ise 978 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı da 67 bin 847’ye yükseldi.