G-20 liderlerinin koronavirüs gündemli olağanüstü zirvesi sona erdi: Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan G-10 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve, 2 saat 15 dakika sürdü.

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplanan G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı zirve, 2 saat 15 dakika sürdü.

Zirvede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da eşlik etti.

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

Albayrak: Küresel salgınla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirvede değinilen konulara ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

Albayrak, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" dedi.

Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.



Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var. pic.twitter.com/42O0nxKgyy — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020

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