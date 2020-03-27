G20 ülkeleri koronavirüsle mücadeleye 5 trilyon dolar harcayacak

Video konferans yöntemiyle yapılan G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, üye ülkelerin 'pandeminin yol açtığı ekonomik ve sosyal zararı en aza indirmek, küresel büyümeyi canlandırmak ve piyasa istikrarını korumak için mümkün olan her şey yapma ve mevcut tüm politika araçlarını kullanma' niyetinde olduğu belirtildi.

Halihazırda G20 ülkelerinin ekonomiyi destekleme amacıyla 'acil ve kararlı' tedbirler aldığı kaydedilen belgede, "Pandeminin sosyal, ekonomik ve finansal sonuçlarına karşı koymak için hedefe odaklı maliye politikası, ekonomik tedbirler ve garanti programları kapsamında küresel ekonomiye 5 trilyon doların üzerinde yatırım yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

G20 liderleri, ülkelerinin merkez bankaları ve maliye bakanlıklarından, grubun Covid-19 sonuçlarını ortadan kaldırma yönündeki eylem planını geliştirme çalışmalarını 'düzenli olarak' koordine etmelerini istedi.

G20 ülkelerinin, mali teşvikler konusunda kararlı ve hırslı tedbirler almaya devam etme niyetinde olduğu ifade edilirken ülkelerin kolektif eylemlerinin verimliliklerini artıracağını, uyumu sağlayacağını ve karşılıklı olarak güçlendirici etkiye yol açacağı vurgulandı.

Bildirgede, "Bu ölçek ve kapsamdaki yanıt küresel ekonominin toparlanmasına katkıda bulunacak ve istihdamı korumak ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için sağlam temel oluşturacak" denildi.

G20 liderleri ayrıca merkez bankalarının, hanehalkı ve işletmelere yönelik kredileri sürdürebilmek, finansal istikrarı teşvik etmek ve küresel piyasa likiditesini artırmak için aldığı tedbirlere destek verdi.

Ayrıca IMF ve Dünya Bankası’nın, muhtaç ülkelere destek amacıyla altığı tedbirlere destek veren G20 ülkeleri, salgının etkileri, müdahale önlemleri ve politika önerileri konusunda kendilerine düzenli olarak bilgi verilmesi talebinde bulundu.