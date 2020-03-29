Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova'ya uçacak Rusların İstanbul'a nasıl ulaşabileceklerini açıkladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle İstanbul'dan Moskova'ya tahliye edilecek Rusların İstanbul'a gitmek üzere şehirlerarası seyahat izni almak için havalimanları ve otogarlarda bulunan özel komisyonlara başvurması gerektiğini açıkladı.

Türk hükümetinin şehirlerarası seyahate getirdiği kısıtlama, Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un özel seferleriyle Moskova'ya tahliye edilecek Rusların İstanbul'a nasıl ulaşacağı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya'ya uçmak amacıyla İstanbul'a özel seyahat izni alması gereken Ruslar, havalimanları ve otogarlarda bulunan özel komisyonlara başvurup İstanbul'a gitme amaçlarını beyan etmeli ve Rusya biletlerini ibraz etmeli" dedi.

Ruslara havalimanları ve otogarlarda ateş ölçme işlemine hazırlıklı olmaları uyarısında da bulunan elçilik, şehirlerarası otobüslerin kapasitesinin 20 kişiye indirildiğine ve otobüslerin yolcu kapasitesini doldurdukça hareket edeceğine dikkat çekti.

Daha önce elçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki turistleri getirme programı çerçevesinde Aeroflot havayolu şirketi 28, 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde İstanbul-Moskova arasında 6 sefer daha başlatıyor" ifadeleri kullanılmıştı.