Ukrayna parlamentosu iki bakanın görevine son verdi

Avrupa Dayanışması partili milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun yaptığı açıklamaya göre, bir aydan kısa bir süre önce göreve gelen Yemets bakanlığın faaliyetini organize edemedi ve koronavirüse karşı mücadele planını hazırlayamadı.

Ukrayna medyası da Maliye Bakanı Umanskiy’in Başbakan Denis Şmıgal ile çatıştığını ileri sürdü.

Maliye bakanlığı görevine Sergey Marçenko, sağlık bakanlığı görevine de Maksim Stepanov aday gösterilmişti, ama milletvekilleri bu isimlere destek vermedi.