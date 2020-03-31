Avrupa, ABD yaptırımlarını devre dışı bırakan sistemi ilk kez işletti: İran'a tıbbı malzeme gönderildi

İran’ın salgının başından bu yana yaptığı ‘tıbbi yaptırımlar kaldırılsın’ çağrısı sonunda Avrupa’dan yanıt buldu. ABD yaptırımlarını bypass edecek mekanizma ilk kez devreye girdi ve İran’a tıbbi malzeme gönderildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD’nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi hedefleyen özel ticari sistem Instex’i ilk kez salgın nedeniyle devreye soktu. Üç Avrupa ülkesi bu mekanizma aracılığıyla İran’a salgınla mücadelede kullanılmak üzere tıbbı malzeme gönderdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Fransa, Almanya ve İngiltere, Avrupa'dan İran'a tıbbi mal ihracatını kolaylaştırarak ilk işlemini başarıyla tamamladığını doğruluyor. Malzemeler şu anda İran’da” ifadeleri kullanıldı.

'Devamı gelecek'

Ticaretin devam edeceği mesajı verilen açıklamada, “Şimdi ilk işlem tamamlandı. Instex ve İran’daki muadili STFI, daha fazla işlem gerçekleştirmek üzerinde çalışacak ve mekanizmayı geliştirecek” denildi.

Bu ilk ‘alışveriş’, sistemin kurulmasından bir yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

Son 24 saatte 141 kişi daha öldü

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran’da son 24 saatte kaydedilen 141 can kaybıyla birlikte toplam ölü sayısı 2 bin 898'e yükseldi, 44 bin 606 kişi virüsle enfekte oldu.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar salgınla mücadeleyi ise daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle İranlı yetkililerin yanı sıra uluslararası toplum da salgının başından bu yana yaptırımların kaldırılması için çağrı yapıyor.

ABD, 2015 tarihli nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğinden bu yana İran’a yaptırım uyguluyor.