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23:51 31 Mart 2020
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

    BM: Koronavirüs salgını, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır kriz

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    Dünya
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsün yol açtığı küresel krizin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır kriz olduğunu belirtti.

    Guterres, bir yandan tüm dünyayı tehdit eden hastalığın, diğer yandan da “muhtemelen yakın geçmişte benzeri görülmemiş durgunluğa yol açacak” ekonomik sonuçların birleştiğini söyledi.

    ABD'de koronavirüs
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti

    Koronavirüsün yol açtığı krizin istikrarsızlığı derinleştirebileceğini ve çatışmaları etkinleştirebileceğini kaydeden Guterres, “Bu durum bize, bunun 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığımız en ağır kriz olduğunu düşünme hakkını veriyor” ifadesini kullandı. 

    Fakir ülkelere destek fonu kurulacak

    Kovid-19 pandemisinin sosyoekonomik sonuçlarına küresel yanıt konulu rapor sunan Guterres, “BM, düşük ve orta gelirli ülkelerin acil durumlara müdahale etmelerine, sosyoekonomik şoktan sonra eski haline gelmelerine yardımcı olmak için yeni çok taraflı Kovid-19 müdahale ve onarma güven fonu kuruyor” dedi.

    Guterres’in sunduğu raporda, Dünya Sağlık Örgütü’nün 13 Mart günü koronavirüs sonuçlarına müdahale fonu kurduğu belirtiliyor. Fon, dünyanın her bir yerinde birey, şirket ve kurumların koronavirüs ve sonuçlarıyla mücadele çabalarına katılma fırsatını verecek. Toplanan fonlar, sağlık uzmanlarına işini yapmaları ve tedavi ile aşılar alanında ön araştırmalar yapmalarına yardımcı olacak. Bugüne kadar 200 binden fazla kişi ve organizasyonun fona katkıda bulunduğu, 95 milyon dolardan fazla toplandığı kaydedildi.

    Raporda, şirket ve işletmelere bu fona bağışta bulunarak hükümetlere finansal ve teknik destek sağlama çağrısı verildi. 

    ‘Öğrencilerin yüzde 87’si okula gitmiyor’

    Raporda ayrıca dünya genelinde öğrencilerin yüzde 87’sinin şu anda koronavirüs tehdidi yüzünden evlerinde oturduğu belirtildi.

    166 ülkede okulların kapalı olduğu ifade edilen raporda, okula gitmeyen öğrenci sayısının 1.52 milyar olduğu bildirildi.

    Ayrıca yaklaşık 60 milyon öğretmenin de işe gitmediği ifade edildi.

    Etiketler:
    Antonio Guterres, Koronavirüs, İkinci Dünya Savaşı, Birleşmiş Milletler (BM)
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