Ünlü oyuncu Elba koronavirüsü yendiğini duyurdu: Kurtuldum

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra kendini karantinaya alan ünlü aktör Idris Elba, hastalığı atlattığını duyurdu. Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz" dedi.

Eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantina sürecini geriden bırakan Idris Elba, sosyal medyadan takipçilerine seslenerek iyileştiğini açıkladı.

Idris Elba, “Karantina dönemini geçirdik, ama çok zor durumda kaldık. Eve geri dönüş yapamıyoruz, bu yüzden hâlâ biraz hareketsiz oturmalıyız. Ama bunun dışında iyiyiz ve en kötü kısmını atlattığımız için minnettarız” dedi.

Takipçilerine ‘endişe ve panik yapmama’ uyarısında bulunan ünlü İngiliz oyuncu, "Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yeni filminin çekimleri dolayısıyla New Mexico’da olduğu sırada hastalığa yakalandığını öğrenen ünlü aktör, virüsü, en son görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’dan kaptığını doğrulamıştı.

Eşi ise başlangıçta virüse yakalanmamış ancak karantina sırasında eşinden ayrı kalmayı reddettikten sonra yaptırdığı test pozitif çıkmıştı. Böylece çift, ülkelerine dönememiş ve birlikte karantinaya girmişti.